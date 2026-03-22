Medios aéreos y terrestres tratan de sofocar un incendio en el municipio de Igüeña

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Diferentes medios aéreos y terrestres trabajan desde primera hora de la tarde de hoy en la extinción de un incendio forestal declarado en el término municipal de Igüeña, en la comarca del Bierzo.

El incendio se originó, por causas que todavía se desconocen, a las 16.27 horas de este domingo y en el lugar trabajan tres agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, una autobomba, y medios aéreos de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (Brif) de Tabuyo del Monte.