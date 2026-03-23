Ponferrada pone en valor los juegos tradicionales

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada impulsa los juegos tradicionales del Bierzo entre los escolares con el objetivo de evitar que caigan en el olvido. Se trata de un proyecto que pretende, tal y como señala el teniente alcalde y concejal de Infraestructuras, Medio Rural, Turismo y Patrimonio, Iván Alonso, dar a conocer a los más jóvenes los juegos populares que, lamentablemente, están desapareciendo y que durante mucho tiempo formaron parte del ocio de nuestros antepasados. Entre ellos se encuentran las anillas, los aros, los zancos o la rana, poniendo un énfasis especial en el bolo berciano y la petanca como elementos culturales diferenciadores.

Alonso con una tirada de bolo bercianoL.DE LA MATA

Escolares preparados para participar en los juegosL.DE LA MATA

Esta tradición no solo une generaciones, sino que también pone en valor las costumbres más autóctonas del Bierzo. «Nuestra misión es que los niños pasen por el Recinto de Juegos Municipales para conocer estos juegos», destacó el concejal, quien recordó que el año pasado participaron cinco centros escolares en actividades relacionadas con el bolo berciano y que este año se sumarán otros cinco. Asimismo, se incorporan cinco colegios más interesados en la práctica de la petanca. Unas tradiciones que cada vez ganan más adeptos, no solo en Ponferrada, sino también en el resto de la comarca berciana, especialmente en zonas como Oencia o Villafranca del Bierzo. En el bolo berciano, la puntería y la habilidad juegan un papel fundamental. Este consiste en lanzar o impulsar los bolos con una bola, sujetada con la mano, intentando que alcancen la mayor distancia posible. Existen diferentes modalidades, como el juego al cuadro y a la fila. Las visitas, realizadas por colegios del municipio, están supervisadas y dirigidas por monitores de la Federación de Castilla y León de Deportes Autóctonos, quienes se encargan de enseñar y dinamizar las distintas actividades propuestas. Estas se desarrollan en el campo de juego instalado en la avenida de la Libertad, que cuenta con la infraestructura necesaria para su correcta realización. La actividad está dirigida a escolares de entre 8 y 12 años.

Además, para poner en práctica lo aprendido y demostrar su habilidad, se celebra un torneo de bolo berciano durante las Fiestas de la Encina. «Queremos que se vuelva a jugar y que esta tradición recupere su lugar entre las nuevas generaciones», remarcó el concejal bercianista.