La cantera de Catisa pasa a la historia con otro aspecto

Irreconocible. Los que durante más de medio siglo vieron la cantera de áridos de Catisa desde la carretera Nacional 536, junto al lago de Carucedo, o desde el mirador de Orellán en Las Médulas, tienen ahora una visión bien distinta del amplio paraje. Ha desaparecido por completo todo el instrumental metálico de tolvas, silos y maquinaria de machaqueo de piedra. Los trabajos de desmantelamiento y recuperación natural de la zona han retirado todas las construcciones de cemento, e incluso han hecho desaparecer la pequeña gasolinera en donde se surtía a la maquinaria en la propia cantera. Por su puesto, han sido derribadas y retiradas las diferentes estancias de oficinas y almacenes propios usados para las tareas de una cantera de esta naturaleza.

A partir de ahora, los trabajos encomendados por la Junta de Castilla y León en este lugar emprenderán una nueva fase, que pasa por la revegetación de la zona, con la plantación de cientos de árboles, tal y como se anunció en su momento. De hecho, el proyecto visado por la Administración autonómica contempla la plantación en esta zona de más de 10.000 árboles. Hay que tener en cuenta que la zona afectada por la ya desaparecida estructura central de la cantera de Catisa ocupa unas 38 hectáreas, algo así como 38 cámpos de fútbol.

Los trabajos de restauración se iniciaban hace ahora cuatro años y han pasado por diversas vicisitudes administrativas, ya que el área efectada por la industria del árido entró en concurso de acreedores. A finales del año pasad se resolvía el último contencioso.

Lo único que ahora mismo da cuenta de la existencia de una can tera en la zona es el gran cráter dejado por la extracción de áridos desde la empresa sonseguía la autorización para explotar recursos en 1968 y que casi diez años después, en 1977 se ponía a funcionar la actividad a gran escala.

La inversión públicaque se ha realizado en la zona supera el millón de euros y ha venido motivada también por la presión social de evitar a todos los turistas que viajan a un paraje que es Patrimonio de la Humanidad como es Las Médulas ver de frente una cantera que explotaba piedra caliza. Hasta la Reina Sofía se sorprendió cuando hizo una visita a la zona del mirador de Orellán.