La Sinfónica presenta su Concierto de Primavera

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Orquesta Sinfónica de Ponferrada y del Bierzo presenta su Concierto de Primavera con música cinematográfica. Con las entradas ya agotadas por completo, la Orquesta Sinfónica de Ponferrada y del Bierzo presentará el próximo sábado día 28 de marzo en el teatro Bergidum su Concierto de Primavera. En el concierto, que dará comienzo a las 20.00 horas, podrá escucharse un atractivo programa con música sinfónica para cine.

A lo largo del concierto los músicos interpretarán numerosas bandas sonoras de todos los tiempos: desde música sinfónica preexistente utilizada en famosos films como 2001 Odisea, El Padrino, etc., hasta bandas sonoras compuestas para ambientar las imágenes de películas como La Profecía, Interstellar, Náufrago, La Misión y muchas otras, todas ellas acompañadas con proyecciones de vídeo.

Creada por la Asociación Orquesta Sinfónica de Ponferrada y del Bierzo, la Orquesta Sinfónica de Ponferrada y del Bierzo está formada actualmente por 60 músicos, la mayor parte bercianos. Nacida hace 20 años, en este tiempo se ha conformado uno de los proyectos culturales más importantes de Ponferrada.