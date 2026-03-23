Un camión accidentado provoca retenciones en la A-6 a la altura de Congosto

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico registrado durante la tarde de este lunes ha complicado la circulación en la autovía A-6 a su paso por la provincia de León. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 16:20 horas tras el siniestro de un camión ocurrido en el kilómetro 380, dentro del término municipal de Congosto. Hasta el lugar se han desplazado los efectivos necesarios para gestionar la situación y garantizar la seguridad de los conductores que transitan por la zona.

Afortunadamente, el balance del suceso confirma que no ha habido heridos de ninguna consideración y el conductor del vehículo pesado se encuentra en buen estado. No obstante, el impacto y la posición del camión han obligado a modificar la fluidez del tráfico, generando un estrechamiento en la calzada que afecta exclusivamente a los carriles en sentido A Coruña.

Las autoridades de tráfico y el centro de emergencias 112 recomiendan extremar la precaución al aproximarse al punto del incidente debido a la reducción del espacio de circulación. Se aconseja a los usuarios consultar el estado de la vía a través de los canales oficiales de la DGT para anticiparse a posibles retenciones mientras se realizan las labores de retirada del vehículo y limpieza de la carretera.