Cáritas aprecia mejoras para las empleadas del hogar

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

Cáritas Bierzo reconoce notables mejoras en las condiciones de las mujeres dedicadas al trabajo doméstico, pero añade que todavía hay nuevos retos por delante. Es la máxima con la que la ONG se adelantó a la conmemoración del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se celebra el lunes. Cáritas dedica buena parte de su actividad a la inserción de mujeres en este ámbito. Según los datos de la ONG, el año pasado consiguió 17 empleos para ellas en Ponferrada. Y en lo que va de año, ya lleva cuatro. Son, mayoritariamente, inmigrantes, que muchas veces llegan en situación irregular. según explicaba la coordinadora de Acción Social de Cáritas Diocesana de Astorga, Úrsula Macías, que advertía que «las trabajadoras del hogar continúan expuestas a abusos y precariedad» y explicaba que el perfil de la empleada interna no está suficientemente regulado con jornadas laborales nocturnas y tareas no reconocidas.

Cáritas reclama implicación de las administraciones, los empleadores y la sociedad, que debe reconocer el valor del trabajo en el hogar. La técnica del Programa de Empleo, Cristina Macías, justifica el lema de este año «Tu hogar, su profesión». «Esas mujeres no nos echan una mano. Ejercen una profesión. Son profesionales esenciales en el hogar y ese trabajo del hogar merece respeto. Debe ser protegido y valorado» esgrimió Macías. Cáritas desarrolló, en la Uned de Ponferrada, un encuentro con mujeres. En este foro, la concejala de Interculturalidad del Ayuntamiento de Ponferrada, Ivelisse Martínez, desveló que la Oficina del Inmigrante de Ponferrada ha atendido, desde su apertura, en junio del año pasado, a cuarenta mil personas.