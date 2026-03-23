Exposición del proyecto Faro de Alzheimer Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y la concejala de Bienestar Social y Familia, Alexandra Rivas, han visitado la exposición realizada por integrantes del Proyecto Faro. La muestra, instalada en la Casa de la Cultura de Ponferrada, fue realizada en el Centro de Alzheimer Bierzo, logrando una sinergia que une arte, memoria y acompañamiento. Se trata de un encuentro creativo centrado en la expresión emocional y la conexión personal, donde a través de la arcilla y la pintura, los participantes han canalizado recuerdos, emociones y vivencias, fortaleciendo al mismo sus vínculos sociales. Durante la visita, los representantes municipales han dialogado con los participantes, destacando el valor de este tipo de iniciativas, que no sólo fomentan la creatividad, sino que también contribuyen a combatir la soledad no deseada, generando espacios donde cada persona se siente escuchada, valorada y acompañada. Las piezas, expuestas hasta el viernes día 27 de marzo, reflejan la personalidad de cada autor y buscan la inclusión.