Alumnos de Viena y Budapest, en el IES Virgen de la Encina

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El IES Virgen de la Encina de Ponferrada recibió la visita de 14 estudiantes procedentes de centros educativos de Viena y Budapest, acompañados por sus profesores, dentro de las actividades de proyecto Erasmus+. Los alumnos visitantes convivieron con familias de estudiantes del centro, que en enero habían realizado la movilidad a estos mismos países, completando así una experiencia de intercambio educativo y cultural. «Nuestro proyecto Erasmus+ está vertebrado en torno a la cultura berciana, que utilizamos como eje pedagógico», dice Roberto Balado, embajador Erasmus+ y coordinador.