Alumnos de Viena y Budapest, en el IES Virgen de la Encina
Se trata de un intercambio Erasmus
El IES Virgen de la Encina de Ponferrada recibió la visita de 14 estudiantes procedentes de centros educativos de Viena y Budapest, acompañados por sus profesores, dentro de las actividades de proyecto Erasmus+. Los alumnos visitantes convivieron con familias de estudiantes del centro, que en enero habían realizado la movilidad a estos mismos países, completando así una experiencia de intercambio educativo y cultural. «Nuestro proyecto Erasmus+ está vertebrado en torno a la cultura berciana, que utilizamos como eje pedagógico», dice Roberto Balado, embajador Erasmus+ y coordinador.