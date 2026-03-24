La Fiscalía archiva también la denuncia de Bierzo Aire Limpio contra Mañueco y Quiñones

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha emitido un decreto con el que decide archivar la denuncia penal interpuesta por la asociación Plataforma Bierzo Aire Limpio contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León y que afectó de manera grave al paraje de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad. Dice la teniente fiscal de Castilla y León en su escrito de 20 folios que los hechos denunciados "no permiten el ejercicio de la acción penal".

Básicamente, y en términos generales, esta resolución judicial es casi la misma que la dictada con anterioridad y que ya publicó este periódico, en la que la misma Fiscalía Superior de Castilla y León archivaba definitivamente las diligencias de investigación penal abiertas contra Mañueco y Suárez-Quiñones, por la gestión de los devastadores incendios forestales que asolaron la comunidad durante el verano de 2025.

El decreto de archivo, firmado ahora de nuevo por la fiscal delegada autonómica de Medio Ambiente, Purificación Sobrino Garrido, pone fin a la investigación iniciada y en la que se adjuntó en esta ocasión un informe de la Fiscalía de Área de Ponferrada, en el que también se determina la coincidencia al no apreciar caso punible.

La Fiscalía de Castilla y León concluye tras estudiar la denuncia de Bierzo Aire Limpio que durante el verano de 2025 la provincia sufrió una "oleada excepcional de incendios forestales", concentrando en el León más del 30% de la superficie quemada. "Esta combinación de factores llevaron a los incendios a un estado que los expertos definen como 'fuera de la capacidad de extinción' con velocidades superiores a los 30 metros por minuto, con valores de hasta 400 hectáreas por hora". Dice la Fiscalía también que el operativo Infocal "funcionó conforme a los procedimientos establecidos. Se activaron y escalaron correctamente los niveles de gravedad". Y añade que la asignación de recursos "fue prioritaria" hacia la provincia de León, aludiendo también a la zona de Las Médulas.

"Con los hechos que se indican y la documentación examinada, no resulta posible el encaje en ninguno de los tipos penales que se sugieren en la inicial denuncia y sucesivas ampliaciones", remarca la Teniente Fiscal.

Tampoco consta que se haya producido "ni grave infracción de la normativa en materia de seguridad y salud laboral, ni el correlativo grave riesgo para la vida y salud de los trabajadores", se indica, recordando el fallecimiento de un operario conductor de una motobomba y un herido. "En definitiva, se pretende atribuir responsabilidad por posible comisión en abstracto y de modo genérico", señala la Fiscalía.

También recuerda que la Junta , dentro de su marco normativo procedió a la redistribución interprovincial de medios, concentrando los recursos en las zonas más afectadas y "solicitó de forma temprana medios estatales y de otras comunidades y Portugal, priorizando la protección de la población, los bienes y los espacios de mayor valor ambiental".

"En definitiva, no permite concluir que la actuación de las personas investigadas resultaran poco diligentes, y mucho menos que supusiera la infracción del mandato que como garantes les pidiere resultar exigible", concluye tras decretar el archivo de la causa.