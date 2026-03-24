El Hospital ampliará las plazas MIR con el primer residente de Farmacia

También se instalará una sala blanca en el Servicio de Farmacia del Hospital de El Bierzo. L. DE LA MATA

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El servicio de Farmacia del Hospital El Bierzo ha sido acreditada como unidad docente por el Ministerio de Sanidad, lo que le permitirá contar, a partir del próximo año, con el primer farmacéutico interno residente (FIR). "Este reconocimiento supone un avance en la formación especializada y refuerza la oferta docente del hospital, que hace apenas un mes recibió también la acreditación para el servicio de Hematología", subrayan fuentes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi).

También el servicio de Urgencias incorporará un residencia en lso próximos meses, convirtiéndose en "uno de los primeros centros del país en disponer de docencia MIR en esta especialidad", destaca también la Gasbi para después señalar que todos estos avances en materia de docencia "continúan la estela iniciada en 2025, cuando los servicios de Anestesiología, Digestivo y Urología recibieron a sus primeros residentes". Este mismo año, además, se acreditó también al Centro de Salud Ponferrada I como centro docente para Enfermería y Medicina Familiar y Comunitaria.

"La consolidación y ampliación de la capacidad docente del Área Sanitaria del Bierzo constituye un hito estratégico para la comarca. Estas acreditaciones y nuevas incorporaciones refuerzan el compromiso de la Gasbi con la formación de los futuros médicos, enfermeros y farmacéuticos, garantizando una atención sanitaria de calidad basada en el aprendizaje continuo, la excelencia profesional y la generación de oportunidades para los facultativos en formación", explican fuentes oficiales.