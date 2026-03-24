Más de un millón de euros para restaurar la orilla del Boeza en Ponferrada

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) invertirá casi 1,2 millones de euros en un proyecto de restauración del entorno de la margen derecha del río Boeza en Ponferrada, en el tramo comprendido entre el barrio del Puente Boeza y su desembocadura en el río Sil, que acaba de salir a información pública para que pueda ser examinado por todas aquellas personas y/o colectivos que lo deseen y formular, en caso de que así se decida, las alegaciones u observaciones que consideren.

El objetivo de este proyecto de restauración ambiental es adecuar esa margen derecha de Boeza para mejorar el entorno fluvial y crear un espacio apto también para «el uso y disfrute» por parte de la ciudadanía, explicaron fuentes de la Confederación. Además, uno de los fines prioritarios de esta intervención millonaria será evitar los problemas de entrada en carga y los vertidos frecuentes del colector existente, que no cumple correctamente con su misión debido a «su mal estado y a la falta de capacidad de desagüe».

«Bajo esa margen, discurre un importante colector de saneamiento que recoge las aguas de la parte alta de Ponferrada y las de varios núcleos de la margen izquierda con aparente falta de capacidad hidráulica, lo que provoca constantes vertidos por las tapas del colector. No tiene por tanto sentido, el plantear la creación de un nuevo espacio que fomente su uso por parte de la ciudadanía sobre un colector en mal funcionamiento que frecuentemente vierte por sus tapas las aguas residuales que transporta. En consecuencia, es también, objetivo de este proyecto, el solucionar esos problemas de falta de capacidad», recoge la memoria técnica del proyecto sometido a información pública en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y en su página web. Así estará hasta el día 20 del próximo mes.

La intervención incluye la creación de una senda paralela al río, zonas verdes y la adecuación de una zona de esparcimiento que requerirá de un desbroce en profundidad, la extensión de una capa de tierra vegetal y la siembra y plantación de especies autóctonas que complementen a los árboles existentes. Por una zona intermedia, se plantea una segunda senda que conecta con la principal proyectada y con la que está ejecutando el Ayuntamiento de Ponferrada.