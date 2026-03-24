Expociencia abre las puertas del Campus de Ponferrada a los jóvenes para pulsar su vocación científica

Hace tiempo que el Campus de Ponferrada de la Universidad de León cambió el enfoque en su comunicación con la sociedad y reforzó la difusión de su trabajo de investigación y científico como pilar fundamental para mejorar su posicionamiento en base a una realidad tangible. A ese plan responde también Expociencia, un evento de dos jornadas que trata de despertar vocaciones científicas en estudiantes de colegios e institutos, acercándolos a los investigadores universitarios y a los proyectos vigentes mediante la realización de talleres. Más de 750 alumnos de a 14 centros educativos del Bierzo pasarán por el Campus (hoy y mañana) para tomar contacto directo con la ciencia en su versión más lúdica.

«Pretendemos enseñar toda la actividad científica, mostrar al público general —haciendo énfasis en los más jóvenes— nuestras capacidades investigadoras, la ciencia que hacemos en la Universidad y también que conozcan a las personas que trabajamos aquí. El objetivo es darnos a conocer y que la gente vea que la ciencia que se desarrolla en el Campus es algo que afecta a nuestra vida cotidiana», expresó el vicerrector de Investigación y Transferencia de la ULE, Santiago Gutiérrez.

Para muchos estudiantes, los más próximos a la edad universitaria, Expociencia puede ser la puerta de entrada a la nueva etapa académica y al propio Campus de Ponferrada como centro de formación de referencia. «Aparte de darnos a conocer, también pretendemos despertar vocaciones. Este no es un acto de captación en sí, pero sí que los estudiantes vean que lo que se hace en la Universidad es algo accesible», apuntó Gutiérrez que, en la inauguración, estuvo acompañado de la director del Área de Estudiantes del Campus, Arrate Pinto.

Una de las tecnologías probadas en el evento científico.L. DE LA MATA

Los dos invitaron a la sociedad berciana a participar en Expociencia, ya que la actividad de tarde es abierta al público general. «Les va a resultar muy interesante, porque la interacción con los investigadores es muy satisfactoria», dijo el vicerrector de Investigación.

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) también participan en la decena de talleres diseñados en el marco de Expociencia.