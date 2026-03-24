UGT crece con 200 delegados y pide que se cumpla lo prometido al Bierzo

El sindicato UGT Bierzo celebró en Ponferrada comité constituyente y su secretario comarcal, Omar Rodríguez, destacaba lo que considera «muy buena salud» de la organización, de la que dijo que han ganado las elecciones con 200 delegados en la zona y con un creciente aumento de la afiliación, con más de 3.700 personas adscritas al sindicato en la comarca. En abril del 2025 celebraban congreso y ahora rinden cuentas ante los delegados de la unión comarcal del Bierzo, que según dijo el responsable del sindicato a nivel de Castilla y León, Óscar Lobo, cuenta con consideración provincial.

El responsable comarcal del sindicato incidió en las reivindicaciones incumplidas con el Bierzo. «Aquí seguimos siendo la comarca de las promesas incumplidas y seguimos a la espera de esas ansiadas infraestructuras, que deshaga de una vez ese nudo del Manzanal y podamos contar con el Corredor Atlántico, que permitan que las mercancías de la comarca puedan salir en buenas condiciones para abaratar la producción, e incluso que sea un efecto llamada para otras empresas que se puedan asentar en Ponferrada y la comarca», dijo Omar Rodríguez.

Desde el sindicato ugetista también se valoró de manera positiva la financiación crediticia para la construcción del horno de vidriop de Tvitec, de lo que espera que al final «suponga una llamada al asentamiento de otras empresas más allá del número de puestos de trabajo que va a crear».

Por su parte, el secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, aprovechó su visita a la comarca, que tenía pendiente desde las pasadas elecciones de UGT, en 2025, para pasear por Las Médulas y ver, de primera mano, los efectos del incendio del pasado verano. Criticó que el paraje estuviera desprotegido. «La impresión es desoladora. Es incomprensible como un paraje Patrimonio de la Humanidad y que la Junta reconoce como de alta vulnerabilidad no estuviera suficientemente protegido», indicó. Además, lamentó que el fuego se llevó por delante «la forma de vida de muchos vecinos», con castaños arrasados.

El líder autonómico de UGT pidió un operativo de incendios «a la altura de la masa forestal de Castilla y León», cien por cien público y que trabaje durante todo el año. «Seguimos enquistados con los mismos problemas del año anterior. No se ven visos de solución y que la respuesta venga de aquellos que niegan el cambio climático es difícil», afirmó.

Preguntado por los resultados electorales del pasado 15 de marzo, consideró que el bipartidismo se ha visto reforzado. «Los ciudadanos no quieren extremismos», concluyó.

El sindicato estima que ya está bien de ser la comarca de promesas incumplidas con el tren o las carreteras