Ponferrada obligada a pagar cien mil euros por la carga laboral a una funcionaria en el mandato anterior

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, ha comparecido este miércoles para detallar los asuntos que serán llevados al pleno del viernes y para volver a insistir en que la situación económica no es de la gravedad que relata el PSOE. Reiteró que no hay bancarrota, que se está pagando en tiempo a los proveedores y que, al término de este ejercicio, la reducción de la deuda será "la mayor de los últimos años". Esto -dijo- sin haber subido los impuestos y pese a las "bombas de relojería" con las que se encontraron al inicio de su mandato. Algunas ya conocidas y otras que el propio edil desveló hoy, como la indemnización que el Ayuntamiento ha tenido que pagar a una trabajadora municipal que, durante el mandato de Olegario Ramón, fue "obligada" a realizar "funciones superiores a las de su categoría". Son casi 100.000 euros.

"Cuando llegamos al gobierno en 2023, nos encontramos con bombas de relojería que no sabíamos cuándo iban a explotar", afirmó Moreno y citó la deuda con el Banco Santander por el Mundial de Ciclismo, la reclamación millonaria de las empresas concesionarias del agua y del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria y el pago a esta trabajadora que demandó al Ayuntamiento y a la que la justicia ha dado la razón, obligando a pagar 86.000 euros, más los intereses y las costas que elevan la cifra a esos casi 100.000 euros.

También mencionó el edil de Hacienda lo que habrá que pagar, igualmente sumando intereses y costas, por -dijo- la negativa del PSOE a abonar dos facturas por importe de 126.000 euros a la empresa del servicio de transporte público, cerca de dos millones de euros por la ampliación del parque del Plantío y la expropiación de Obispo Osmundo. "Más de dos millones de euros y todavía nos quedan dos años", apuntó Moreno.

Con toda esta maraña de cifras y débito detrás, el concejal pidió "coherencia" en sus actos a los socialistas y que dejen de "difamar". "Cuando hacen acusaciones acerca de la bancarrota, están vacías y solo intentan sembrar el caos", criticó. Moreno reconoce que la situación económica no es la que les gustaría contar, pero asegura que -como se recoge en el plan presupuestario 2026-2028 del que se dará cuenta en el pleno del viernes- la previsión es la de cumplir la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y la deuda (que pasará de 22 millones en 2023 a algo más de 16 millones en diciembre). Respecto al pago a proveedores al que también hizo alusión y, según figura en el informe anual de morosidad que igualmente se lleva a pleno, está en 20,86 días, es decir, "dentro del límite legal establecido de 30 días", subrayó el responsable de Hacienda.

Modificaciones de crédito

En el orden del día del pleno ordinario que se celebra este viernes figuran varias modificaciones del anexo de inversiones, entre las que se encuentran las obras de reparación del Centro de Día de Flores del Sil, que resultó afectado por las lluvias, por importe de algo más de 40.700 euros; y 10.000 euros para la compra de maquinaria para el servicio de parques y jardines. También 70.000 euros para el inicio de la remodelación de la plaza de Los Cantos de Cuatrovientos.

Otro de los asuntos relevantes será la resolución de las alegaciones presentadas por la empresa FCC en relación con la liquidación del contrato del servicio de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes. Mientras que la mercantil reclama cerca de siete millones de euros, los informes municipales sitúan la cantidad a abonar por parte del consistorio en 1,2 millones.

Polémica por la plaza de letrado para Reiner Cortés

El que fue concejal del PSOE y del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada durante varios años, Reiner Cortés, ha obtenido la mayor puntuación en la oposición para ocupar la plaza de letrado municipal en la capital berciana y que el expolítico vaya a desempeñar este cargo resulta sospechoso para el PSOE, que así lo ha hecho saber a través de una nota de prensa en la que cuestiona la transparencia del proceso selectivo y exige más rigor y control en futuros procedimientos. Ante esto, el concejal de Hacienda de Ponferrada ha defendido el rigor y la legalidad y ha pedido a los servicios técnicos municipales que valoren si le pueden pedir responsabilidades civiles o penales al Grupo Municipal Socialista por tales acusaciones.

"Los tribunales de las oposiciones están formados exclusivamente por funcionarios, no por políticos. Ya está bien, hasta aquí hemos llegado, hay líneas que no se deben cruzar. Voy a ir a por todas y voy a defender la dignidad de los trabajadores del Ayuntamiento", afirmó Luis Antonio Moreno.