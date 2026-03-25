Estrella Morente y Farruquito dan brío al festival flamenco Bierzo al Toque

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El festival de música flamenco Bierzo al Toque, que organiza en Ponferrada la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), alcanzará este verano su cuarta edición y renueva su compromiso con este arte y con la actividad cultural del Bierzo. Lo hará otra vez a finales del próximo mes de julio, entre los días 22 y 25, y nuevamente de la mano de grandes artistas. La cantaora Estrella Morente, el bailaor Farruquito, el cantaor Arcángel, la cataora Montse Cortés, el guitarrista José del Tomate, el bailaor Iván Vargas y la guitarrista Puneh Farhani están en el cartel que ha sido presentado el Corral de la Morería de Madrid.

«En cultura, consolidar es mucho más difícil que empezar. Eso es lo que ha ocurrido con Bierzo al Toque», explicó la directora de Museos, Patrimonio y Cultura de la Ciuden, Concepción Fernández, subrayando que este evento «ha hecho posible que el flamenco encuentre su espacio en un territorio inesperado». «La tradición también se construye y Bierzo al Toque ha pasado de ser una apuesta valiente a una cita consolidada», añadió, para después incidir en «la transformación de Ponferrada y las sedes del festival», que son La Térmica Cultural y La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, «dos espacios que definen lo que somos y a dónde vamos, lugares activos de cultura que reflejan la transformación de un territorio que ha sabido reinterpretar su pasado».

Farruquito.FARRUQUITO OFICIAL

Así, Ponferrada volver a convertirse en sede flamenca y lugar en el que ver en directo a algunos de los mejores representantes del cante, toque y baile flamenco de la actualidad. «No os perdáis este magnífico festival, en el que se hace un maridaje entre esta tierra y el flamenco», dijo el cantaor Arcángel, que también es embajador de Bierzo al Toque y, como tal, participó en el acto de presentación celebrado en Madrid. Allí destacó la unión de la propuesta con el Bierzo.

Fue el coordinador del festival flamenco, Miguel Morán, quien desveló la programación de la que será ya la cuarta edición y también aprovechó su intervención para anunciar que, este año, se rendirá homenaje a distintas personalidades de la cultura flamenca por su gran trayectoria. Son el guitarrista Victor Monge, Serranito, y los periodistas José Manuel Gamboa y Teo Sánchez. Precisamente, este último —conductor del programa de Radio 3 Duendeando— fue el encargado de presentar el acto que tuvo lugar en el Corral de la Morería, junto a Blanca del Rey.

La cantaora Montse Cortés.MONTSE CORTÉS OFICIAL

Bierzo al Toque 2026 comenzará el miércoles 22 de julio con una jornada gratuita que se llevará a cabo en la zona exterior de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía y, ya el jueves24 de julio, la sala Turbinas de La Térmica Cultural tomará el testigo como centro del festival y acogerá las grandes actuaciones. Como en años anteriores, habrá también actividad complementaria y extramusical que será presentada próximamente.

Tomatito, Carmen Linares, Pastora Galván y Alba Molina son otros nombres que también forman ya parte de la historia del Bierzo al Toque.