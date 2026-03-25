Investigado por un delito de maltrato a 18 perros de caza en Lillo del Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Fabero investigan a una persona por un presunto delito de maltrato animal en Lillo del Bierzo después de que una denuncia presentada pusiera en alerta a los agentes por la existencia de hasta 18 perros de caza en mal estado. Existen, además, vídeos publicados en diferentes redes sociales en los que se puede observar el deficiente estado en el que se encontraban los animales. Una situación que había generado ya gran alarma social.

Conocida la situación, la Guardia Civil realizó, junto con los servicios veterinarios de la Junta Castilla y León, la correspondiente inspección al lugar y comprobando que los perros se encontraban, efectivamente, en unas condiciones deficientes de higiene, salubridad y bienestar animal.

Una vez identificado el propietario de la perrera, el pasado sábado se procedió a su investigación penal como supuesto autor de un delito de maltrato animal según la legislación vigente en materia de protección y bienestar animal. Las diligencias instruidas fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Ponferrada y a la Fiscalía de Medio Ambiente. Los animales siguen en la perrera a disposición de la autoridad competente para la adopción de las medidas cautelares.