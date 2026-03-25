Tres conciertos de talla internacional en el Festival de Música Antigua de Ponferrada

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El Ayuntamiento y la Asociación Música Antigua de Ponferrada organizan una nueva edición del Festival de Música Antigua ‘Fema Pons Ferrata’, que tendrá lugar entre el 30 de marzo y el 1 de abril en el Centro Cultural Río Selmo, el Convento de la Purísima Concepción y el Castillo de los Templarios. Un evento que fusiona música y patrimonio y al que este año darán forma el profesor y concertista Rafael Muñoz, el dúo El Paraíso formado por la soprano Pilar Carretero y el instrumentista de cuerda pulsada Aníbal Soriano; y el grupo femenino Egeria. Este último ofrecerá un concierto de música medieval en el que puso el acento el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, que presentó el programa junto al coordinador de este festival, Manuel Alejandre.

Todas las actuaciones son gratuitas, aunque habrá que recoger las invitaciones en la taquilla del Teatro Bergidum. Que «los sonidos suenen de nuevo entre los muros de los lugares donde fueron concebidos» es uno de los logros de este evento musical, tal y como subrayó Alejandre, que también explicó que este año se hace una apuesta especial por instrumentos poco conocidos.

Todos los participantes son artistas de talla internacional que convierten Ponferrada en la capital de la música antigua.