Asprona Bierzo investiga sobre control postural y saber

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La entidad Asprona Bierzo ha participado en una investigación científica sobre la relación entre el control postural y las funciones cognitivas en personas con discapacidad intelectual, cuyos resultados han sido publicados en la revista internacional Brain and Behavior. El estudio se desarrolla a partir de la tesis doctoral de la fisioterapeuta de Asprona Bierzo, Eva Fernández Baró, en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) y ha contado con la colaboración de los investigadores Jesús Seco Calvo, María Mercedes Reguera García e Ignacio Diez Vega. Así, la investigación ha incluido la participación directa de 45 personas con discapacidad intelectual de la entidad berciana. El trabajo analiza un aspecto aparentemente sencillo pero complejo: la capacidad de mantenerse de pie sin moverse. «Aunque parezca algo automático, el cuerpo está trabajando constantemente para mantener la postura, y cada pequeño movimiento se refleja en los desplazamientos del centro de presiones», explica Fernández Baró. En las personas con discapacidad intelectual, estos desplazamientos suelen ser mayores, lo que implica un menor control postural, mayor riesgo de caídas y dificultades en actividades cotidianas. En este contexto, el estudio pone el foco en el papel del cerebro, especialmente en las funciones ejecutivas, encargadas de planificar, regular y coordinar los movimientos. Metodología y resultados La investigación se llevó a cabo con una muestra de 45 personas con discapacidad intelectual, a quienes se evaluó en diferentes condiciones, modificando la posición de los pies y la información visual. Para ello, se utilizó una plataforma de fuerza que permitió registrar los desplazamientos del centro de presiones. «Registramos el centro de presiones usando una plataforma de fuerza, que actúa como un radar detectando cada pequeño movimiento», detalla la fisioterapeuta de Asprona Bierzo. En este sentido, los resultados evidencian que las personas con menor rendimiento en funciones ejecutivas presentan mayores desplazamientos y, por tanto, peor control postural, especialmente en situaciones de mayor exigencia como mantener los pies juntos. Además, el estudio identifica que los movimientos laterales, de lado a lado, son los más relevantes para diferenciar niveles de funciones ejecutivas. Esta estabilidad mediolateral depende en gran medida de la musculatura de la cadera y del tronco, que en personas con discapacidad intelectual suele estar menos desarrollada o menos entrenada. Según Fernández Baró, las conclusiones del estudio tienen una aplicación directa en la intervención profesional. Un menor control postural puede dificultar acciones cotidianas como caminar con estabilidad», añade.