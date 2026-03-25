El Hospital del Bierzo convoca una maratón de donaciones de sangre

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Hospital El Bierzo llevará a cabo una maratón de donación de sangre el este jueves 26 de marzo, en colaboración con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl), para aumentar las reservas de cara a las vacaciones de Semana Santa. La extracción se realizará en la planta baja del hospital, junto a la entrada principal, en horario de 09.15 a 14.15 horas. Desde el Chemcyl se anima especialmente a los profesionales sanitarios a participar como ejemplo para la ciudadanía y contribuir a garantizar la atención de los pacientes. Se recuerda que cada día se necesitan unas 450 donaciones en Castilla y León para cubrir la demanda asistencial. Desde el pasado mes de febrero, Castilla y León ha aumentado el número de donaciones máximas permitidas al año, en línea con los criterios de la Unión Europea para todos los países miembros. En este sentido, los hombres podrán donar hasta seis veces al año y las mujeres cuatro, siempre respetando un intervalo mínimo de dos meses entre cada donación. Hasta ahora, los límites eran de cuatro y tres donaciones, respectivamente. El proceso de donación consta de tres pasos: entrevista confidencial y control de salud (presión arterial, pulso y hemoglobina), extracción con material estéril y desechable, y posterior hidratación y alimentación ligera. Una sola donación puede beneficiar hasta a tres pacientes, ya que los componentes sanguíneos se separan para tratar distintas patologías. Las bolsas de hematíes (glóbulos rojos) son esenciales en múltiples situaciones: un accidente grave puede requerir 30 bolsas; un parto complicado, 6 ó una operación de cadera, 8.