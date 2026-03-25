Quejas desde Castropodame a la Diputación por las carreteras

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Castropodame denuncia que la Diputación de León continúa sin actuar en las carreteras provinciales del municipio, pese a disponer de una importante cantidad de recursos económicos sin ejecutar. Según los últimos datos conocidos, la institución provincial mantiene más de 200 millones de euros en remanentes sin gastar, una cifra que evidencia, a juicio del PP, «un grave problema de gestión y de prioridades». «El problema no es la falta de dinero, es la falta de voluntad. Mientras la Diputación acumula millones en el banco, nuestros vecinos siguen circulando por carreteras en estado lamentable», señala el portavoz popular, Alfonso Pérez Núñez. Casi un año después de la reclamación, la situación de las vías que conectan Villaverde de los Cestos, Matachana, Castropodame o Turienzo Castañero sigue sin cambios. También está en pésimas condiciones la carretera que une Calamocos con Onamio. «El deterioro del firme y la falta de mantenimiento en estas vias reflejan con claridad la inacción de la Diputación. con firmes deteriorados, baches, grietas y márgenes sin desbrozar que reducen la visibilidad y aumentan el riesgo». El PP subraya además la paradoja de que los caminos de concentración parcelaria ejecutados por la Junta de Castilla y León presentan mejores condiciones de circulación que las propias carreteras de la Diputación, lo que, en su opinión, «retrata la dejadez de la institución provincial». Desde el Grupo Popular critican el contraste entre la realidad y el discurso del presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, que insiste en la defensa del mundo rural y en la necesidad de fijar población.