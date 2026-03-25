Camión de basura para los pueblos del Valle del Burbia

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El concejal del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, Santiago Castelao, portavoz del grupo municipal de Coalición por El Bierzo, durante el año y medio que ostentó la vicepresidencia de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Burbia propició que se llevaran a cabo diversas actuaciones de mejora que hoy son visibles tanto en el municipio de Villafranca como en los pueblos que lo integran. Entre las principales inversiones realizadas durante ese periodo destaca la adquisición de un nuevo camión de recogida de basuras para Villafranca del Bierzo, con una inversión total de 278.300 euros, financiado en su mayor parte mediante una subvención de 185.000 euros de la Junta de Castilla y León, siendo el resto sufragado con fondos propios de la Mancomunidad. Asimismo, haciendo uso de los remanentes disponibles de la Mancomunidad, y junto a los entonces vocales Carlos Rey y María Ángeles San Juan, se acometieron otras mejoras que incluyeron la renovación del mobiliario urbano con la instalación de nuevos bancos.