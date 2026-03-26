Psiquiatras del Hospital El Bierzo ganan la Champions Psychiatry frente a hospitales de todo el país

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital El Bierzo se ha posicionado como el mejor del país en la Champions Psychiatry 2025-2026, la primera competición nacional de casos clínicos entre hospitales, organizada por Adamed Laboratorios para promover la investigación, el análisis científico y el debate profesional sobre la mejora de la calidad de vida de las personas con trastornos mentales. El equipo del Hospital El Bierzo, denominado Ponsferrata, ha estado integrado el psiquiatra José María Pelayo (capitán), los médicos residentes Zaida Gutiérrez, Michael C. Osorio y José María Gil y la psiquiatra adjunta Sara Vega.

La competición enfrentó a los hospitales participantes, que defendieron sus propuestas diagnósticas y terapéuticas para distintos casos clínicos -centrados en el abordaje de la depresión difícil de tratar y el diagnóstico diferencial con trastorno bipolar- ante un jurado formado por especialistas de referencia nacional, como el experto en esquizofrenia resistente y médico del Hospital Clínic de Barcelona, Miquel Bernardo, y el especialista del Hospital Príncipe de Asturias Guillermo Lahera.

Debido al sistema de sorteo inicial, varios centros quedaron fuera del cuadro principal y tuvieron que optar a su clasificación mediante una liguilla previa. Este fue el caso del Hospital El Bierzo, cuyo equipo logró su plaza tras imponerse en una fase eliminatoria frente a otros cuatro equipos. En total, 36 hospitales de toda España participaron en el campeonato, estructurado en cuatro fases y culminado en un encuentro presencial que se celebró en Málaga. La final de la Champions Psychiatry 2025-2026 abordó un caso de psicosis resistente, el uso precoz de clozapina y la importancia del abordaje multicomponente, especialmente en pacientes con dificultades de acceso a recursos asistenciales.

Con el primer puesto, el equipo del Hospital El Bierzo ha conseguido como financiación para asistir al próximo Congreso Europeo del European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), que se celebrará en Múnich en octubre.