El Gobierno valora llevar a otros territorios el programa de apoyo a víctimas de violencia de género del Consejo Comarcal

El Gobierno central estudia extender a otras partes del territorio nacional el programa de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género que, desde el año 2021, ofrece el Consejo Comarcal del Bierzo bajo el nombre 'Alba'. Un servicio integral itinerante que incluye asesoramiento jurídico, apoyo psicológico e inserción laboral. Un equipo técnico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) se desplazará al Bierzo el día 17 de abril para conocer de primera mano las actuaciones que se desarrollan en el marco de este proyecto y valorar la forma de llevarlo a otros puntos del país, así como establecer posibles vías de colaboración futura.

El interés por este programa social pionero de aplicación comarcal quedó constatado en una reunión mantenida con técnicas de Igualdad del Miteco en la que participaron las consejeras comarcales de Formación, Empleo y Agenda 2030, Laura Fernández; y de Bienestar Social e Igualdad, Carmen Doel; además de las coordinadoras del departamento de Formación, Empleo e Igualdad, Loli Haro y Mónica Salví.

Además de abordar en detalle el método y el funcionamiento del programa de apoyo a las víctimas de violencia de género, las representantes del Consejo Comarcal también incidieron en otros proyectos impulsados desde el área, como el programa Bitácora de Bérizum, la iniciativa Comanda en Ruta y el denominado Territorio Azul. Todos enfocados a la dinamización en el ámbito rural. "Las técnicas del Miteco se interesaron por la aplicación de la perspectiva de género en los proyectos que desarrolla la institución en materia de formación, empleo, emprendimiento e igualdad", aseguraron fuentes del Consejo Comarcal.