Cae en Ponferrada un grupo criminal dedicado al robo de cobre en todo el país

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal organizado especializado en el robo de cobre, con la detención de diez personas como presuntas autoras de delitos de pertenencia a grupo criminal, daños y hurto. La operación ha sido desarrollada de forma coordinada por las comisarías de Ponferrada, León y Valladolid-Delicias.

La investigación se inició tras la rápida actuación de la Policía Municipal de Ponferrada, que recibió aviso de un operario de telecomunicaciones que había visto a varios individuos manipulando una arqueta en la calle Río Selmo de la capital berciana. Los sospechosos simulaban una intervención legal, utilizando conos de señalización, ropa de trabajo y herramientas especializadas. Al ser requeridos por el operario alertante, estos respondieron de forma incoherente y huyeron en dos furgonetas, abandonando en el lugar parte del material empleado.

La policía logró identificar rápidamente la titularidad de los vehículos, comprobando que pertenecían a una empresa de alquiler, y se activó un dispositivo policial con vehículos camuflados y uniformados e iniciaron el seguimiento de los sospechosos, que habían abandonado Ponferrada en dirección a León. La furgoneta fue interceptada, finalmente, en un peaje de la autopista y allí mismo se procedió a la detención de tres de los integrantes del grupo. Después, los agentes localizaron y detuvieron a un cuarto implicado en un aparcamiento de León capital, donde presuntamente estaba esperando al resto.

Al día siguiente, la investigación permitió identificar otro vehículo vinculado a este grupo criminal y un nuevo operativo finalizó en la localidad de San Román de Bembibre, donde fueron detenidos otros seis miembros mientras se encontraban en un establecimiento hostelero.

Grupo itinerante especializado en robos de cobre

Las investigaciones apuntan a que el desarticulado es un grupo itinerante con base en Cataluña, cuyos integrantes se desplazaban por distintas provincias utilizando vehículos de alquiler para cometer robos de cableado de cobre en infraestructuras de telecomunicaciones. Durante la operación, los agentes intervinieron dinero en efectivo, herramientas especializadas y varios vehículos utilizados para el transporte del material sustraído, que ya han sido devueltos a la empresa de alquiler.

La Policía Nacional destaca la importancia de la colaboración entre distintos cuerpos policiales y la rápida actuación de la Policía Municipal de Ponferrada, así como la coordinación con la comisaría de León, que ha resultado fundamental para el esclarecimiento de los hechos y la desarticulación de este grupo criminal.

Los diez detenidos han pasado a disposición judicial hoy mismo, seis de ellos ante la sección de instrucción del Tribunal de instancia de Ponferrada y los cuatro detenidos en León ante la sección de instrucción del Tribunal de instancia en León, quedando todos ellos en libertad mientras la investigación sigue abierta para determinar la posible implicación de los detenidos en otros hechos similares cometidos en diferentes puntos del territorio nacional.