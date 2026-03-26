Diario de León

Renfe pone en funcionamiento una nueva frecuencia ferroviaria entre Vigo y Ponferrada desde el 7 de abril

Los billetes y la información de horarios de las paradas intermedias ya están disponibles en los canales habituales de Renfe

Estación de tren de Ponferrada.

Estación de tren de Ponferrada.DL

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Europa Press
León

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Renfe pondrá en funcionamiento desde el próximo día 7 de abril una nueva frecuencia ferroviaria entre Vigo y Ponferrada (León) en cada sentido, que se sumará a la ya existente.

El nuevo servicio regional circulará a diario y reforzará la conectividad entre ambas ciudades, además de ampliar las opciones de movilidad para los viajeros, según ha informado a Europa Press en un comunicado Renfe.

Desde Vigo Guixar esta segunda frecuencia saldrá a las 8.30 horas y llegará a Ponferrada a las 14.00 horas. En sentido contrario, la hora de salida será a las 16.05 y llegará a la ciudad olívica a las 21.33 horas. Con los nuevos horarios los viajeros dispondrán de alternativas de viaje tanto por las mañanas como por las tardes.

Los billetes y la información de horarios de las paradas intermedias ya están disponibles en los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, App Renfe, en el teléfono 912320320 y en la web renfe.com.

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