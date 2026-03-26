Un nuevo proyecto audiovisual y digital impulsará la Tebaida

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, junto con el responsable de la Fundaciçpn Ganadii, Antolín de Cela, presentaron un nuevo hito del proyecto para el Valle del Silencio, una iniciativa destinada a dar a conocer la zona de la Tebaida Berciana mediante un formato audiovisual dirigido especialmente al público joven. La propuesta consiste en una serie de capítulos breves, de poco más de un minuto, que recorrerán los quince pueblos de la Tebaida, con un episodio semanal a partir del 30 de marzo. Los contenidos se difundirán cada lunes a través de la web de la Fundación Hospital de la Reina, del portal de Turismo y en centros educativos. El proyecto apuesta por un lenguaje cercano y desenfadado para explicar el valor del patrimonio y de los Bienes de Interés Cultural (BIC), adaptándose a los hábitos de consumo digital. Los capítulos han sido creados por Alberto García y Soraya Antelo, vinculados al ámbito de la programación y la creación audiovisual. Uno de los elementos más innovadores es Enci, un personaje animado en 3D que se integra en escenarios reales de la Tebaida.

El responsable de la Fundación Hospital de la Reina, Antolín de Cela, ha destacado que la iniciativa es un «guiño a la Virgen de la Encina» y una herramienta para fomentar el conocimiento y aprecio por el patrimonio berciano, tanto en su dimensión paisajística como cultural. Ha resaltado la colaboración con otras instituciones como el préstamo de piezas al Museo Nacional de Escultura en Valladolid, entre ellas el ajedrez de San Genadio y la Cruz de Peñalba, y subrayado la necesidad de seguir promoviendo la Tebaida como destino turístico.

Iván Alonso también ha abordado el objetivo de lograr que la Tebaida sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad, destacando su carácter único y su dimensión universal. El concejal ha recordado que este territorio «trasciende fronteras».