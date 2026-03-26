Ponferrada estrena el espacio Ágora en el casco antiguo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Nuevo espacio público para disfrutar en el casco antiguo de Ponferrada. Junto al Museo de la Radio, frente al castillo, en la castiza calle Gil y Carrasco, a la altura del número 11, se inauguraba ayer tarde el espacioÁgora, que surge de las ruinas inmobiliarias que había en la zona. En esta inauguración de espacio público para actividades culturales y de ocio estuvo el alcalde Marco Morala, junto con otros miembros de la corporación y otras autoridades. Las autoridades municipales destacaron la importancia de ganar para la ciudad este nuevo espacio que da vida al conjunto histórico.