Ponferrada estrena el espacio Ágora en el casco antiguo
Nuevo espacio público para disfrutar en el casco antiguo de Ponferrada. Junto al Museo de la Radio, frente al castillo, en la castiza calle Gil y Carrasco, a la altura del número 11, se inauguraba ayer tarde el espacioÁgora, que surge de las ruinas inmobiliarias que había en la zona. En esta inauguración de espacio público para actividades culturales y de ocio estuvo el alcalde Marco Morala, junto con otros miembros de la corporación y otras autoridades. Las autoridades municipales destacaron la importancia de ganar para la ciudad este nuevo espacio que da vida al conjunto histórico.