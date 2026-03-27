Trifulca política en el pleno de Ponferrada por las alegaciones millonarias de FCC

De nuevo trifulca política en el pleno ordinario de este mes en el Ayuntamiento de Ponferrada. El alcalde, el popular Marco Morala, a punto estuvo de expulsar del salón a ediles socialistas después de apercibirles porque no dejaban de interrumpir fuera de turno. El asunto más delicado y que más controversia política suscitó fue el relacionado con la resolución de las alegaciones presentadas por la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas SA, a la liquidación parcial y final del contrato de limpieza viaria, la recogida de basura y la conservación de zonas verdes, parques, jardines y arbolado en el término municipal de Ponferrada, así como el régimen de continuidad forzosa acordado en la sesión plenaria de 17 de febrero de 2017.

Básicamente se dilucidaban dos cosas, o votar a favor del dictamen municipal emitido por los técnicos, que dicen que la deuda atrasada del Ayuntamiento con la empresa asciende a 1,16 millón de euros, o bien admitir lo que dice la empresa, que lo eleva a más de 7 millones de euros. La empresa reclama una liquidación de 7.147.000 euros, de los que más de 5 millones son de sobrecostes laborales y que corresponden a varias anualidades y a un convenio suscrito en tiempos de Gloria Merayo como alcaldesa. El asunto fue aprobado con el sí del PP y CB, y la abstención del PSOE y Vox. Votar en contra supondría admitir el pago mayor, cuya disputa se dilucidará finalmente en los tribunales.

Asistentes al pleno de este viernes 27 de marzo en Ponferrada.ANA F. BARREDO

Pero la polémica estaba servida, dado que el portavoz socialista Olegario Ramón, estuvo calentando el patio político durante la semana, acusando a los del equipo de gobierno de poco menos que ocultar un informe técnico sobre los costes del servicio heredados. Tanto Morala, como la concejala popular Lidia Coca, como también lo hizo el bercianista Iván Alonso, dejaron bien claro, incluso utilizando el pronunciamiento de la secretaria municipal, que nadie había ocultado ningún informe. Es más, el alcalde Morala llegó a preguntar a la secretaria sobre el acuerdo plenario del año 2017, en el que, curiosamente Olegario Ramón votó a favor del mismo dictamen que este viernes en el pleno criticaba. Un asunto con el que el alcalde trató de sacar los colores al portavoz de la oposición socialista, pero que éste no llegó ni a admitirlo, diciendo que su voto de aquel febrero de 2017 no se correspondía con el sentido que él defendía, y que era de otro pleno. Olegario Ramón llamó varias veces mentiroso al alcalde, pero éste echó mano de la versión de la secretaria municipal y de nuevo quedó de manifiesto que Olegario Ramón había apoyado lo que ahora criticaba, poco menos que criticándose a si mismo sin saberlo.

La edil de Vox, Patricia González, también preguntó por el informe y la secretaria le dijo que existía un borrador del servicio de Medio Ambiente y de él tuvieron conocimiento todos los concejales en comisión informativa antes de ser remitido al juzgado.

Iván Alonso dijo que el 11 de septiembre estaba ya ese informe que Olegario Ramón dijo que se había ocultado o estaba escondido. "Queda claro que esta propuesta del pleno tendrá nuestro apoyo y no hace falta darle vueltas, porque el daño político y la piedra lanzada ya está ahí. Olegario no tiende puentes, ni pregunta, divaga y utiliza dudas que no existen para sembrar tensión, que no es necesaria. Debería pedir disculpas Olegario. No ha habido informes escondidos ni ocultación", le dijo el bercianista al socialista.

Por el PP, Lidia Coca, señaló a Olegario Ramón como estudiante de derecho, "pero los temas jurídicos le hacen bola y creo que lo que quiere es volver a mentir a la ciudadanía". le espetó. "Esto son la resolución de las alegaciones a FCC, después de hacer un expediente íntegro de todas las cuantías. Olegario Ramón dice que ocultamos un informe que avala 7 millones de euros. Ese borrador está en el pleno de septiembre de 2025. Y dice que se entera por fuentes internas, y lo tiene público", remarcó la edil popular, quien señalaba que con este informe se ahorran más de 5 millones de euros a los ponferradinos. "Olegario quiere entrar en el fango y no es verdad el pago de 5 millones. Hoy lo que tiene que pagar el ayuntamiento es 1,1 millones de euros. Y otra cosa es lo que digan los juzgados", remarcó, al tiempo que añadía que "Olegario está aprendiendo de las malas mañas del señor de la Moncloa y trata de ofrecer cortinas de humo".

Por el PSOE, Olegario Ramón volvía a incidir que no estaban por aceptar las alegaciones de la empresa, pero señalaba que "hay dos informes, uno de 7 millones y otro de 1 millón. Por eso proponemos que el punto quede sobre la mesa. Si es un millón que se judicialice y resuelvan los tribunales", dijo.

Morala le recordó que el asunto ya está judicializado. No puede quedar sobre la mesa. Si no trabajó en la comisión informativa eso no lo tienen que pagar los ponferradinos. Tuvo tiempo de pedir las aclaraciones y también en pleno. ¿No sé para que vienen a las comisiones?", se preguntó el alcalde.

Morala explicó que el origen del asunto es de febrero de 2017 aprobado por pleno, y contó con 18 votos si, 7 PP , 6 del PSOE. "Y entre los ediles que votaron a favor fue Olegario Ramón. Lecciones vendo que para mi no tengo. Es una liquidación hasta el 2022. Y era alcalde Olegario Ramón. Conclusiones hay dos. Primero usted no trabaja ni en comisiones ni en el pleno y segunda usted manipula. Lo de hoy es para estimar o desestimar alegaciones. Si se desestiman es 1 millón y si las admiten Ponferrada es pagar 7 millones", concluyó.

"Usted es débil con el fuerte y fuerte con el débil. Y da la impresión de que se posiciona a favor de que se pague 7 millones y una vez más comprobamos que cuanto peor para Ponferrada mejor para usted. Ponferrada se merece algo más que estas malas políticas

esta granujería política de las suyas para alarmar a la ciudadanía. Dice que ocultamos el informe y el informe existe y lo tiene. Bajamos la deuda de 22 a 18 millones. Dice que no pagamos a los proveedores y pagamos a 20 días. Esto es como el relato del reventón de la rueda de un policía y lo dijo", abundó Morala.

El asunto quedó finalmente aprobado con la abstención del PSOE y Vox.