La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el pirómano de San Juan de Paluezas

La Fiscalía de Área de Ponferrada pide cuatro años y cinco meses de prisión para el hombre acusado de prender el monte con un mechero en San Juan de Paluezas (Borrenes) en septiembre del pasado año. Un incendio forestal intencionado, con cuatro puntos de inicio diferentes, en una zona en la que había sido declarada la alerta por riesgo alto de fuego, el mismo verano que el Bierzo ardió por sus cuatro costados. El pirómano fue visto por un testigo que, junto a otras personas, avisaron a la Guardia Civil, que procedió a su detención ese mismo día.

La Fiscalía le imputa un delito de incendio forestal, por el que pide esos casi cuatro años y medio, si bien aplica una atenuante porque —explica— el acusado había consumido sustancias psicoactivas y «su alteración de conducta tenía una merma de su capacidad volitiva». Además de la pena de cárcel, solicita para el detenido, que será juzgado en la Audiencia Provincial, el pago de una indemnización de 8.715 euros a la Junta de Castilla y León por los gastos de extinción y otra de algo más de 800 euros a los titulares de montes particulares afectados por el incendio, por los gastos ambientales ocasionados.

El incendio provocado por el acusado se declaró poco antes de las seis de la tarde del 13 de septiembre el año pasado y se dio por extinguido a las 10.30 horas del día siguiente. Afectó a prácticamente tres hectáreas de montes particulares y también algún terreno de cultivo y los costes totales ascendieron a 9.520,58 euros, de los cuales 805, 13 euros corresponden a gastos de impacto ambiental y 8.715,45 al coste directo de la extinción con medios humanos y materiales de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León.

El escrito del Ministerio Fiscal remarca que el fuego prendido por el acusado, en las inmediaciones de la carretera N-536, puso en peligro zonas habitadas y edificaciones de San Juan de Paluezas, al ser provocado a escasos metros de la localidad.