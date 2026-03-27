Bembibre aprueba 11,9 M€ de presupuesto para este año

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El equipo de la alcaldesa socialista Silvia Cao aprobó el presupuesto del año 2026 con el voto en contra de toda la oposición. El presupuesto consolidado sumando los presupuestos del resto de entidades dependientes del ayuntamiento es de 11.936.777,51 euros en ingresos, y 11.871.603,93 euros en el capítulo de gastos. «Es un presupuesto ajustado y equilibrado, el objetivo principal de este equipo de gobierno», dijo la regidora. El presupuesto del Patronato Deportivo Municipal es de 392.050,00 euros tanto en ingresos como en gastos; el del Patronato de Acción Social es de 55.300 euros, «también equilibrado en ingresos como en gastos»; «y lo mismo sucede con el Patronato Municipal de Fiestas, que equilibra en ingresos y gastos la cifra de 441.420,12 euros, porque incorpora gastos derivados de la facturación de la Sociedad General de Autores y Editores del pasado ejercicio, por importe de 31.420,12 euros. Por su parte, la sociedad Pibasa tiene un presupuesto de ingresos de 598.595,45 euros, y en gastos 533.421,87 euros». En inversiones han reservado este año 1.324.640 euros. «Destaca la aportación de la Diputación de León con 572.000 euros frente a los 175.833,55 euros que aporta la Junta de Castilla y León. El Ayuntamiento de Bembibre aporta, de recursos propios, un 24,67%, casi 327.000 euros, y además, de la enajenación de fincas, para estas inversiones, se aporta otro casi 19%, 250.000 euros. Entre las inversiones está, el Albergue de Labaniego en el camino Olvidado, la señalización del Camino del Manzanal, pavimentación, caldera de pellets para la Casa del Pueblo de Santibáñez, mobiliario urbano, maquinaria para parques y jardines o rehabilitación de la Casa Villarejo.