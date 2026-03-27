Gadisa abre un 24 horas en el polígono de Toral

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Gadisa Retail suma en el Bierzo el sexto punto de venta franquiciado en lo que va de año. Se trata de un Claudio Express localizado en la calle Río Selmo (parcela 58), del Polígono Industrial El Bierzo, en Toral de Los Vados. Es, además, la segunda apertura que lleva a cabo la compañía gallega en marzo en la provincia. El Claudio Express de Toral de los Vados tiene una sala de ventas de 80 m2, en la que ofrece a los consumidores una experiencia de compra rápida y cómoda con surtido seleccionado de 800 productos básicos de alimentación, droguería e higiene. Abre 24 horas todo el año.