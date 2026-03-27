Medio aéreos y terrestres combaten un fuego en Benuza, ya afectado en verano

Publicado por EFE Ponferrada Creado: Actualizado:

Un incendio forestal iniciado en el municipio leonés de Benuza, en la comarca de El Bierzo, ha movilizado este viernes varios medios aéreos y terrestres para combatir las llamas desde esta mañana, cuando ha comenzado por causas que se investigan.

Esta zona ya resultó afectada por los graves incendios del pasado verano y ahora también sufre los efectos de un fuego que al parecer ha comenzado poco antes de las nueve y media de la mañana, según la información aportada por la Junta de Castilla y León, con las primeras hipótesis sobre su origen intencionado.

En las labores de control participan dos agentes medioambientales, junto a un operativo integrado por dos helicópteros, brigadas BRIF, una cuadrilla terrestre, una autobomba y un buldózer, que trabajan para frenar el avance de las llamas.

La intervención se produce en un contexto de riesgo medio de incendios en toda la Comunidad, activado por la Junta este jueves y vigente, en principio, hasta el 6 de abril.

Otros fuegos

En la provincia, otros dos incendios se han declarado este viernes. Uno en Boñar, intencionado y ya controlado y otro en Peredilla, también intencionado y controlado. En Soto de Valderrueda los equipos de Emergencias recibieron otro aviso que finalmente resultó ser una falsa alarma.