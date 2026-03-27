Dolor y luto junto a la Virgen en Ponferrada

Imagen de Nuestra Señora de los Dolores de Ponferrada.ANA F. BARREDO

No podía haber hecho mejor día para recibir a Nuestra Señora de los Dolores. La primera de las procesiones de la Semana Santa de Ponferrada hizo honor a su histórica trayectoria y discurrió entre una multitud silenciosa que contuvo el aliento a su paso, como la imagen de la propia Virgen parece hacerlo con la mirada de súplica clavada en el cielo y las manos entrelazadas en clara señal de duelo. Salió la Dolorosa de la Basílica de la Encina y por el casco viejo de Ponferrada después de que la directiva de la Real Hermandad de Jesús Nazareno materializada el acto de la Promesa Solemne.

Hoy será el turno de los pequeños cofrades que sacan a hombros las réplicas a escala reducida de los pasos tradicionales. Recorrerán también las calles del casco histórico a partir de las 18.00 horas y, ya por la noche, la escena se trasladará al barrio de La Placa, con la procesión del Cristo de la Redención, que partirá a las 21.00 horas de la Capilla del Carmen. Antes, a las 19.00, el concierto ‘Sonidos de Semana Santa’ sonará en la plaza Castilla, con bandas de música de Cacabelos, Ponferrada y Astorga.