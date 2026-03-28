Fallece un obrero berciano tras caer del tejado que estaba reparando en Gijón

Un trabajador de 56 años y origen berciano, Jesús V. C, falleció ayer en un accidente laboral en Gijón. Se precipitó desde el tejado de un edificio de cinco plantas que estaba reparando y cayó a un patio interior. Era natural de Corbón del Sil.

Fue ya en las primeras horas de la mañana, puesto que la Policía Nacional recibió la llamada de aviso en torno a las 10.15 horas, según confirman fuentes oficiales, e inmediatamente se desplazó una hasta el número 7 de la avenida de Galicia de la ciudad asturiana una patrulla. También se ha abierto una investigación para tratar de determinar las causas del que ha sido el segundo accidente laboral mortal en Asturias en este 2026.

El fallecido trabajaba junto a un compañero, ambos pertenecientes a una empresa especializada en rehabilitaciones de edificios. En declaraciones a los periodistas realizadas en Gijón y recogidas por la agencia Efe, el presidente del Principado, Adrián Barbón, expresó su pesar por la muerte de este trabajador y reiteró que su Gobierno está «comprometido con la lucha contra la siniestralidad laboral».