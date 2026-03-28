El incendio de Benuza se mantiene y se cree que pudo ser intencionado

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

Un incendio forestal originado el viernes en la localidad leonesa de Lomba, en el municipio de Benuza, y cuya causa probable de origen es la mano del hombre, fue declarado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 al necesitarse más de doce horas en estabilizarlo, según ha informado la Junta de Castilla y León.

El fuego se originó a las 09.24 horas y se elevó a IGR 1 ya que por la orografía y la gran cantidad de piedras los medios del Infocal prevén que las labores de extinción llevarán más tiempo, si bien no hay masas arboladas cercanas ni poblaciones.

En este momento, el Índice de Gravedad Potencial (IGR) ya ha bajado a 0, referido a aquel incendio que, aún en su evolución más desfavorable, no supone peligro para personas no relacionadas con el dispositivo de extinción, ni para bienes distintos a los de naturaleza forestal, y el daño forestal esperable es muy reducido (por extensión del incendio o por las características de la masa o área afectada).

En el lugar se encuentran 10 medios aéreos y terrestres, incluidos agentes medioambientales, bulldozer, cuadrilla terrestre, ELIF y BRIF y hasta dos helicópteros e hidroaviones.

Otros incendios

Este mismo sábado otro incendio intencionado se produjo en Villar del Puerto en el municipio de Vegacervera, que fue apagado a las 14:00 y requirió la participación de dos agentes medioambientales.