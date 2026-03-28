El IEB y el Colegio de Arquitectos unen fuerzas por la arquitectura singular de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Instituto de Estudios Bercianos (IEB) y el Colegio Oficial de Arquitectos de León en Ponferrada han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de poner en valor el patrimonio urbano de la capital berciana, edificios singulares que aún reflejan el esplendor arquitectónico pasado más allá de los monumentos. El objetivo del acuerdo suscrito por los presidentes de ambos organismos, José Luis Cavero y Jesús Gorostiza, es eminentemente divulgativo, para que la sociedad conozca el valor de construcciones que habitualmente pasan desapercibidas y que superan el límite del casco antiguo.

El primer paso de esta unión será la realización de rutas guiadas para mostrar al público interesado esos inmuebles de los siglos XIX y XX que, en muchos casos, requieren de alguna intervención. De hecho, entre los fines de esta acción conjunta de IEB y Coal está también el de reclamar protección a las administraciones, aunque conscientes de que son propiedad de particulares.