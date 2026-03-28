Corullón festeja la primavera entre cerezos en flor

La ruta de San Martín en Corullón.DL

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Corullón ha festejado, este sábado, la primavera con la Enxendra da Cireixa, el evento que cada año organiza el Ayuntamiento para subrayar su rico patrimonio natural al amparo de los cerezos en flor que pueblan el municipio. Hay unas cien hectáreas repartidas entre sus pueblos.

Una veintena de personas participaron en la Ruta de San Martín, que recorrió algunos de los parajes más floreados. Varios talleres para todos los públicos, juegos infantiles y una exposición fotográfica completaron la jornada en Corullón, pero los cerezos seguirán cargados durante semanas, invitando a pasear.