La infancia levanta los pasos en Ponferrada

Participantes en la Procesión Infantil de Ponferrada.ANA F. BARREDO

La Procesión Infantil de Ponferrada ha vuelto a despertar las mejores sensaciones de la Semana Santa. Las y los cofrades de la Real Hermandad de Jesús Nazareno han mostrado la cara más entrañable de la devoción en uno de los actos más esperados de la Pasión ponferradina. Sobre sus hombros, las réplicas a escala reducida de los pasos tradicionales de esta hermandad: Borriquilla, San Juanín, Jesús Nazareno, Cruz Desnuda, Sagrada Urna, Cristo de la Esperanza y Nuestra Señora de la Soledad.

Niñas y niños recorrieron algunas de las calles del casco antiguo de la capital berciana, desde y hasta la Basílica de la Encina. Por la noche, la actividad se trasladará al barrio de La Placa.