La Placa rinde honores a su Cristo en Ponferrada

Un concierto de tres bandas de música de Cacabelos, Ponferrada y Astorga -con la participación del solista Alberto González- fue la antesala de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa, que cada Sábado de Pasión desata un sentimiento fuerte de pertenencia en este barrio ponferradino. A las 21.00 horas, salió de la Capilla del Carmen el Cristo crucificado. Lo volvió a hacer a hombros de cofrades vestidos de negro y con un característico pucho azul, acompañados de representantes de nueve hermandades y cofradías de Ponferrada y de otras localidades del Bierzo. Todos al son de la Banda de Cornetas y tambores Nazareno y Soledad de la ciudad de Astorga.

La Hermandad del Cristo de la Redención y Nuestra Señora del Carmen organiza la procesión que pone fin a la actividad del sábado anterior a Jueves Santo en la Semana Santa de Ponferrada

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.

Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.ANA F. BARREDO Las imágenes de la procesión del Cristo de la Redención de La Placa.