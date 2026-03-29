Los militares entronizan a Cristo en Ponferrada

Por la mañana fue aplaudido en un paseo victoriosos entre palmas y ramas de laurel y, a última hora de la tarde, se vio a Cristo clavado en la cruz frente al portón del Castillo de los Templarios de Ponferrada. Componentes de la USAC Santocildes del Ejército de Tierra de Astorga, militares, se encargaron del traslado de la imagen del Cristo de la Esperanza desde la Basílica de la Encina hasta el acceso a la fortaleza y, una vez allí, de su entronización.

El acto, organizado por la Real Hermandad de Jesús Nazareno, fue el último del Domingo de Ramos y la antesala al Viacrucis Penitencial que mañana se celebrar en el Castillo. La Ronda El Salvador de Toral de Merayo se encargó de la armonización.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.

Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.ANA F. BARREDO Las imágenes del traslado y la entronización del Cristo de la Esperanza.