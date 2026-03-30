La Gasbi mejora el área materno‑infantil del Centro de Salud Ponferrada II por 15.000 euros

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) finaliza las obras de mejora realizadas en la segunda planta del Centro de Salud Ponferrada II (Pico Tuerto). Se trata de una actuación destinada a ofrecer una atención de mayor calidad a las mujeres y familias usuarias del área materno‑infantil. La intervención ha supuesto una inversión total de 15.107 euros, IVA incluido.

Y es que estas mejoras han permitido dotar a la consulta de la matrona de un espacio más amplio y luminoso, que incorpora además un aseo propio, reforzando así la intimidad y comodidad durante las consultas de seguimiento del embarazo, el posparto y la atención en salud sexual y reproductiva. Este entorno más adecuado favorece una relación asistencial más cercana y respetuosa con las mujeres y sus parejas.

De forma paralela, se ha llevado a cabo la renovación integral del mobiliario de la sala de lactancia, ubicada también en la segunda planta. En este espacio, las pediatras, las enfermeras de pediatría y la matrona trabajan de manera coordinada para el acompañamiento a las familias y la promoción de la lactancia materna. La actualización del equipamiento contribuye a una atención más confortable, integral y adaptada a las necesidades de madres, bebés y familias, reforzando el compromiso del centro con la protección y el fomento de la lactancia.

Con esta actuación, la Gasbi reafirma su apuesta por la mejora continua de las instalaciones y por la excelencia en la calidad asistencial, consolidando entornos de atención seguros, humanizados y orientados al bienestar de la población.