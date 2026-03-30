Investigadores de la ULE lideran un estudio internacional que demuestra que la gestión del fuego impulsa la biodiversidad en las sabanas africanas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Dos investigadores del Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) lideran un estudio internacional que demuestra que la diversidad en los regímenes de incendios, conocida como pirodiversidad, es clave para mantener la biodiversidad y el funcionamiento ecológico de las sabanas del sur de África. El trabajo está encabezado por el profesor Víctor Fernández-García y el investigador José Manuel Fernández-Guisuraga y ha sido publicado en la revista científica Communications Earth & Environment, del grupo Nature.

"Los resultados revelan que no existe un régimen de fuego único óptimo para las sabanas. Lo verdaderamente importante es mantener un mosaico de condiciones que permita la coexistencia de distintas comunidades y procesos ecológicos”, explica Fernández-García, que subraya que “la pirodiversidad no solo incrementa la biodiversidad, sino que también mejora la capacidad de estos ecosistemas para adaptarse a los cambios ambientales y sostener sus funciones en el tiempo”.

Los investigadores del Campus.DL

El estudio ha contado con la participan de un equipo internacional en el que se integran la investigadora del CSIC Cristina Santín y los científicos sudafricanos Tercia Strydom y Dave Thompson. La investigación ha sido financiada por la Swiss Network for International Studies y ha contado con el apoyo de South African National Parks.

Un experimento único en el mundo

La investigación se basa en uno de los experimentos de fuego más longevos del mundo, activo desde 1954 en el Parque Nacional Kruger (Sudáfrica). Este enclave ha permitido analizar durante décadas cómo distintos regímenes de incendios —desde fuegos anuales hasta áreas sin quemar durante largos periodos— generan mosaicos ecológicos que favorecen la biodiversidad.

Las conclusiones tienen importantes implicaciones prácticas. Los investigadores advierten de que las estrategias basadas en la homogenización del fuego —ya sea mediante su supresión o a través de regímenes uniformes— pueden reducir la biodiversidad y la resiliencia de estos ecosistemas. Por el contrario, promover paisajes en mosaico con diferentes frecuencias de incendios se perfila como una herramienta clave para conservar la biodiversidad, mantener servicios ecosistémicos y mejorar la adaptación al cambio climático.

Como próximo paso, el equipo plantea profundizar en el estudio del componente espacial de la pirodiversidad y su influencia en los distintos elementos del ecosistema. No obstante, los resultados actuales ya constituyen una base sólida para el diseño de nuevas estrategias de gestión del fuego en sabanas, uno de los biomas más extensos y relevantes del planeta.