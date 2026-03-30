Ponferrada se sube al humor con la programación "Noches de comedia"

David Pacios y Daniel Santos en la presentación en el Museo de la RadioAna F. Barredo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada apuesta por el humor y el entretenimiento en la Sala Río Selmo con la programación “Noches de Comedia”, tres días que servirán “para hacer llegar la risa”, como apuntó hoy Daniel Santos, representante de la organización del evento durante su presentación. Serán los días 11 y 25 de abril y el 8 de mayo, en los que tres expertos en entretenimiento abordarán diferentes temas como la salud mental o el amor en sesiones que comenzarán a las 20.30 horas.

Por su parte, el concejal de Comercio de Ponferrada, David Pacios, destacó la importancia de respaldar estas iniciativas, que suponen una oferta diferente y de calidad. “Es una apuesta por el entretenimiento y también por la actividad económica”, precisó, y explicó que este tipo de iniciativas dinamizan el centro de la ciudad.

El humorista Jorge Santos abrirá la programación con su show “¡Todos locos!, el 11 sábado 11 de abril A este le seguirán la actuación de Chares y Theresa, el sábado 25 de abril, y finalmente cerrará Mikel Bermejo, el viernes 8 de mayo.

El precio de las entradas es de 18 euros, con descuentos para estudiantes de la Universidad de León, y el bono para las tres funciones es de 48 euros.

La programación, que organiza Picos Pardos, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada.