Arganza asume un gobierno en minoría

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Arganza, Javier Ovalle, ha roto el pacto de gobernabilidad con el PP tras cesar, la semana pasada, al portavoz popular y teniente, Vicente Barrio, por una “pérdida de confianza”. Por ello, el regidor bercianista confía en "poder gobernar en minoría" y “espera seguir gestionando para llegar a acuerdos plenarios”, precisó en declaraciones a este periódico.

Tras el cese del teniente de alcalde, la situación en el municipio berciano queda ahora marcada por una mayor inestabilidad política, con Coalición por el Bierzo gobernando en minoría y obligada a negociar cada iniciativa en el pleno municipal. Esta nueva etapa abre un escenario en el que el equipo de Gobierno deberá buscar apoyos puntuales entre el resto de grupos para sacar adelante proyecto y las iniciativas municipales.

Cabe recordar que el anterior alcalde socialista, César Cabezudo, fue el más votado, pero empató a tres escaños con Coalición por el Bierzo. El único representante del PP otorgó entonces su voto a Javier Ovalle para que asumiera el bastón de mando.