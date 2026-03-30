La Diputación mejora la viabilidad del acceso a Magaz con medio millón de euros

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Las obras de mejora de la carretera de LE-5208 de Arganza, entre Magaz de Abajo y Magaz de Arriba, han finalizado. La Diputación de León ha invertido más medio millón de euros en un kilómetro para mejorar el firme y para ganar metros de anchura. Antes, esta vía tenía una anchura media de cuatro metros y ahora se ha ampliado hasta los entre cinco y los seis metros, que permite el paso de dos vehículos garantizando la seguridad vial. El vicepresidente y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, ha sido el encargado de recibir la obra una vez que ha concluido la urbanización, que ha sido la última fase después de las actuaciones realizadas con anterioridad.

La intervención en la carretera de Arganza se divide en cuatro tramos. En el primero de 194 metras, donde se ha mejorado el firme. El segundo de 382 metros de longitud, en el que se ha urbanizado y construido acera en el margen izquierdo de la travesía, ensanchando la plataforma hasta conseguir un ancho pavimentado de seis metros de carretera, además de aceras que cuentan con una anchura variable. Previamente, se han llevado a cabo los trabajos necesarios para la canalización del agua de las cunetas de ambos márgenes. En la margen izquierda, se ha instalado la red de abastecimiento, reponiendo las acometidas afectadas. Por otro lado, se han colocado las canalizaciones de red eléctrica de baja tensión y telecomunicaciones. En la margen derecha, se ha repuesto la canalización subterránea de alumbrado público, afectada por las obras.

El tercer tramo ha sido de 482 metros y la intervención ha consistido en el ensanche y refuerzo de firme, para conseguir una plataforma pavimentada de seis metros. Además, se ha rehecho los pasos salvacunetas y se han renovado las obras de drenaje. Por último, se actuó en 20 metros de travesía y se ha colocado la señalización y la barrera de seguridad.