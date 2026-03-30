El Valle de Fornela estrena nueva imagen turística

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Peranzanes estrena una nueva imagen turística. Lo hace con un cartel que da la bienvenida al Valle de Fornela y «recuerda a quienes regresan que Fornela no es solo un destino, sino el origen». Además, se incluyen textos en burón, la lengua propia de la zona, así como referencias a las ancestrales danzas de sus pueblos.

Por su parte, el corazón de la imagen se integra en el territorio tanto por su forma como por los «colores de las bandas de los danzantes», una de sus señas de identidad, junto con los colores de la naturaleza que se puede ver en este lugar: el verde y el azul del cielo.