El proyecto de la carretera de Valdeprado estará listo en verano

El arreglo de la carretera de Valdeprado —la pista asfaltada de origen minero que permite reducir considerablemente los tiempos en la comunicación del Bierzo con Asturias— está un poco más cerca, aunque de momento únicamente sobre el papel. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), avanza en la tramitación para contratar la redacción del proyecto, con la previsión de que este pueda estar ya redactado y listo para su licitación a mediados del verano, según han confirmado fuentes consultadas por este periódico.

Quiere esto decir que habrá que esperar a la recta final de año o ya a la próxima primavera —las condiciones meteorológicas establecen las reglas en estos casos— para que se empiecen a ejecutar unas obras que consistirán principalmente en bacheado del firme actual, señalización horizontal y vertida y el desbroce de la vegetación próxima al vial. El tiempo estimado de ejecución una vez que comiencen los trabajos no será superior a los cuatro meses, según la información de Somacyl.

El arreglo de la carretera de Valdeprado, en los municipios de Páramo y Palacios de Sil, es una obra altamente demandada desde hace años por lo que supone para la mejora de la comunicación con Asturias. Son algo más de 13 kilómetros que conectan la CL-631 con el concejo asturiano de Degaña. El Principado ya asumió la titularidad y el arreglo de la parte del trazado que está dentro de su territorio hace años, pero en la vertiente leonesa sigue debatiéndose sobre quién debe hacerse cargo. De momento, un acuerdo entre la Diputación de León y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta permitirán reparar la infraestructura con una inversión de 700.000 euros que se repartirán ambas administraciones. Forma parte de los proyectos de infraestructuras singulares en áreas de montaña.

Sobre la titularidad, cuando la Diputación asumió el compromiso de arreglar esta vía, en connivencia con los alcaldes de los municipios por los que discurre y las juntas vecinales, defendió que debía ser al Junta de Castilla y León quien asumiera su gestión como así lo ha hecho el Principado, subrayando que esta carretera —para la que algunas voces han reclamado una intervención que permita convertirla en una vía rápida— en el enlace de dos vías autonómicas, una de León y otra de Asturias.