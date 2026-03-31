Olegario Ramón replica lo sucedido en el pleno de las alegaciones del contrato de FCC en Ponferrada

El portavoz del grupo municipal socialista en la oposición del Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, ha salido al paso de lo sucedido en la sesión plenaria del pasado viernes 27 de marzo en el asunto relacionado con la resolución de las alegaciones presentadas por la empresa FCC sobre la liquidación del contrato del servicio de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes. Es sabido que la mercantil reclama cerca de siete millones de euros y existen un informe municipal que señala que la cantidad a abonar por parte del consistorio es en torno al millón de euros. Una cuestión actualmente judicializada.

En la sesión plenaria se produjo una trifulca política entre el portavoz socialista Olegario Ramón, y el alcalde popular Marco Morala sobre lo sucedido en un pleno de 2017, con la popular Gloria Merayo de alcaldesa y con el propio Ramón en la oposición. Morala le dijo a Ramón que, de aquella, había votado a favor de un asunto que ahora criticaba. Y fue así como se pidió a la secretaria municipal que se pronunciara, terminando el pleno entre acusaciones de mentir por parte de Olegario Ramón y el propio alcalde Marco Morala.

Ante esta situación Olegario Ramón ha remitido un escrito a este periódico en el que solicita réplica, indicando que era "falso" que Morala preguntara a la secretaria sobre el acuerdo plenario del 2017 y que él (Olegario) votara a favor del mismo dictamen que ahora criticaba. Dice el portavoz socialista en la oposición que "Olegario Ramón manifestó que era falso, ya que en el pleno de febrero de 2017 no se acordó que el Ayuntamiento de Ponferrada asumiera los costes del acuerdo entre los trabajadores y la empresa, que dicho acuerdo se tomó en el pleno del 28 de abril de 2017, y en ese pleno el partido socialista se abstuvo". Añade Ramón que "en el pleno de 17 de febrero de 2017 lo que se acordó fue dar cumplimiento a la sentencia que anuló el contrato de la basura y dar orden de continuidad a la empresa para la prestación del servicio". Dice Olegario Ramón que "en la consulta que el alcalde hizo a la secretaria sobre este punto concreto ésta manifestó que el asunto del pleno (la resolución de las alegaciones de la empresa) traía su causa del pleno del 1 de septiembre de 2025 en el que se aprobó la liquidación que propuso el Ayuntamiento. Por lo tanto, la explicación de la secretaria no refrendó que Olegario Ramón apoyara lo que ahora criticaba y, menos aún, que se criticara a sí mismo sin saberlo".