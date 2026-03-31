Arganza
Coalición por el Bierzo se muestra optimista ante el gobierno en minoría en Arganza
Iván Alonso destaca que se están consiguiendo "hitos" en infraestructuras de este municipio
El secretario general de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, aseguró hoy que la nueva situación del Ayuntamiento de Arganza se debe a “una cuestión de pérdida de confianza” a “nivel de algunos aspectos y puntos de desarrollo importantes”. En la actualidad, el municipio berciano se encuentra con un gobierno en minoría tras cesar el alcalde de CB, Javier Ovalle, a su teniente de alcalde, Vicente Barrio, del Partido Popular, por una “pérdida de confianza”.
“Desde Coalición por el Bierzo le apoyamos. Va a tener un gobierno en minoría y sabemos lo que es eso porque estamos muy acostumbrados a navegar en esas aguas y, por lo tanto, a desempeñar el año que queda de mandato sin ningún problema”, precisó.
De hecho, el líder de la formación bercianista insistió en que en Arganza se están consiguiendo “hitos” en cuanto a las infraestructuras, como son las carreteras de Cacabelos y de Canedo hacia Arganza, así como la recién inaugurada que va desde Magaz de Abajo a Magaz de Arriba. Se trata de unas mejoras viarias ejecutadas por la Diputación de León. También aprovechó la ocasión para felicitar al alcalde por las telecomunicaciones y por “salvar” la escuela de Canedo.
En los comicios municipales de mayo de 2023, el anterior alcalde socialista, César Cabezudo, fue el más votado, pero empató a tres escaños con Coalición por el Bierzo. El único representante del PP otorgó entonces su voto a Javier Ovalle para que asumiera el bastón de mando. Una gobernabilidad que ahora asume el bercianista Ovalle en minoría.