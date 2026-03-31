Coalición por el Bierzo se muestra optimista ante el gobierno en minoría en Arganza

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El secretario general de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, aseguró hoy que la nueva situación del Ayuntamiento de Arganza se debe a “una cuestión de pérdida de confianza” a “nivel de algunos aspectos y puntos de desarrollo importantes”. En la actualidad, el municipio berciano se encuentra con un gobierno en minoría tras cesar el alcalde de CB, Javier Ovalle, a su teniente de alcalde, Vicente Barrio, del Partido Popular, por una “pérdida de confianza”.

“Desde Coalición por el Bierzo le apoyamos. Va a tener un gobierno en minoría y sabemos lo que es eso porque estamos muy acostumbrados a navegar en esas aguas y, por lo tanto, a desempeñar el año que queda de mandato sin ningún problema”, precisó.

De hecho, el líder de la formación bercianista insistió en que en Arganza se están consiguiendo “hitos” en cuanto a las infraestructuras, como son las carreteras de Cacabelos y de Canedo hacia Arganza, así como la recién inaugurada que va desde Magaz de Abajo a Magaz de Arriba. Se trata de unas mejoras viarias ejecutadas por la Diputación de León. También aprovechó la ocasión para felicitar al alcalde por las telecomunicaciones y por “salvar” la escuela de Canedo.

En los comicios municipales de mayo de 2023, el anterior alcalde socialista, César Cabezudo, fue el más votado, pero empató a tres escaños con Coalición por el Bierzo. El único representante del PP otorgó entonces su voto a Javier Ovalle para que asumiera el bastón de mando. Una gobernabilidad que ahora asume el bercianista Ovalle en minoría.