Villafranca reparará la calle del Agua antes del verano tras detectar fallos en la obra

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Villafranca del Bierzo, José Manuel Pereira, comunicó hoy que la calle del Agua será acondicionada antes de la llegada del verano, tras haberse detectado deficiencias que, según apuntó, podrían estar relacionadas con el empleo de materiales poco adecuados durante su construcción. Asimismo, el regidor popular detalló que la empresa responsable de la obra se encargará de subsanar los desperfectos. Además, indicó que estas labores se llevarán a cabo al mismo tiempo que las actuaciones ya previstas en la calle Calvo Sotelo, lo que implicará el cierre temporal al tráfico.

Pereira también admitió que entre los vecinos persisten opiniones enfrentadas respecto al uso de la calle del Agua. «Desde el Ayuntamiento estamos tratando de llegar a un equilibrio entre ambas partes, intentando compatibilizar el uso peatonal». En este sentido, indicó que en la sesión plenaria celebrada ayer se rechazó una propuesta que solicitaba su apertura total, mientras que otros grupos vecinales mantienen una postura contraria. «Hemos logrado reducir de forma importante el tráfico, especialmente el de los vehículos que pretendían salir de Villafranca hacia cualquier destino utilizando la carretera general», insistió.

Finalmente, José Manuel Pereira destacó que en el pleno de ayer «ha vuelto la cordialidad» y que se aprobaron los presupuestos, que «son ajustados y de funcionamiento». «Ojalá tuviésemos más capacidad de inversión y mejora, pero tenemos que ceñirnos a los presupuestos disponibles», añadió el regidor villafranquino.